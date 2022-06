Sicurezza alimentare e risorse idriche, Anbi: Da gestione acque reflue una risposta alla siccità. GLI INTERVENTI E LE VIDEOINTERVISTE

Nella Sala Manzoni del Palazzo delle Scintille, a Milano, si è tenuto quest'oggi il convegno organizzato da ANBI (l’Associazione nazionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue) e ANBI Lombardia intitolato "Sicurezza alimentare e qualità delle risorse idriche: le opportunità della normativa europea sul riuso delle acque depurate in agricoltura".

I temi principali dell'evento hanno riguardato la grave siccità che sta interessando l'Italia (e in particolare il Nord della penisola) e la gestione dell'acqua in questo delicato momento di crisi, inevitabilmente legata anche ai cambiamenti climatici che stiamo vivendo. L'attenzione è stata rivolta soprattutto al riutilizzo delle acque reflue per l'agricoltura e alle proposte di valorizzazione dell’uso plurimo dell’acqua, considerando anche che dal prossimo anno entrerà in vigore il regolamento UE 741/2020 sull'uso in agricoltura delle acque affinate, con nuove linee guida comuni sugli aspetti qualitativi e sui processi di controllo e di distribuzione.

Per ANBI è intervenuto il direttore generale dell’ente, Massimo Gargano. “Ci sono dei dati che ci permettono di capire lo scenario in cui ci troviamo. Mentre parliamo, sul Monte Bianco ci sono 10,4 gradi centigradi. Nel 2009 ce n'erano 6,5 in un anno pure molto difficile per l'acqua. In Italia, per quanto riguarda un’altra risorsa preziosa come la neve, avevamo una media storica di 550 milioni di metri cubi. Quest'anno ce ne sono stati solo 257”.

“C'è una crisi con l'ambiente - ha continuato Gargano - Ci sono danni da 2 miliardi di euro. Ma dobbiamo chiederci perché continuiamo a ragionare in termini di stato di calamità e non di futuro”.

Gargano si è poi soffermato sulle potenziali opportunità legate anche al “piano laghetti” presentato da ANBI. “Bisogna ragionare in modo diverso sulle acque reflue, costruendo dei laghetti che possano raccogliere le acque quando sono in eccesso, conservarle e utilizzarle quando sarà necessario. Il piano laghetti risponde a un criterio ambientale, di uso dell'acqua e a un criterio energetico. Sono temi che riguardano il Paese intero e la sua autonomia energetica. Tutte queste sono le sfide del futuro”.

"Dobbiamo sottolineare come il nostro Paese sia seduto a lavorare solo sulle emergenze - ha dichiarato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, intervenuto da remoto - Da anni chiedevamo investimenti significativi per lo sviluppo delle possibilità di utilizzo dell'acqua e dei bacini d'accumulo. Si è sempre ritenuto che tutto questo fosse un'esigenza secondaria. Oggi se ne capisce l'importanza".

"Chiedere lo stato di calamità oggi sarebbe un errore. Bisogna chiedere lo stato d'emergenza e l'intervento della Protezione Civile, in modo da non caricare di passaggi burocratici questo momento prima di avere una risposta concreta sulla continuità dell'acqua nelle prossime settimane".

“Per quanto riguarda la gestione dell'acqua, bisogna tornare a pianificare sul medio-lungo periodo. Solo così potremmo pensare di passare dal trattenere l'11% delle acque piovane al 55%”.

“In questo momento - ha concluso Prandini - i consorzi di bonifica possono essere importanti nella gestione della poca acqua che abbiamo a disposizione. Evitiamo fughe in avanti, bloccando e chiudendo acqua agli imprenditori agricoli senza che ci sia stata una pianificazione accurata e ricorrendo all'improvvisazione. In questo momento, il nostro obiettivo è quello di preservare quello che è stato coltivato finora".

Al convegno è poi intervenuto l’assessore all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della regione Lombardia, Fabio Rolfi. “Bisogna pensare all'innovazione e a porsi nuove sfide. Per esempio, gestire al meglio l'acqua che abbiamo migliorando la relazione con chi gestisce i bacini idrici alpini, efficientare la rete irrigua e capire quali sono le modalità per ottenere più acqua in diversi modi”.

“Le acque reflue a scopo irriguo possono essere un tema da sviluppare. La sicurezza alimentare è fondamentale, ma con le tecnologie di oggi si può fare tutto. L'efficientamento energetico richiederà poi anche un'innovazione da parte delle aziende”.

“Un altro tema è quello degli invasi - ha continuato Rolfi - Abbiamo individuato delle cave che avrebbero le caratteristiche per farle diventare dei bacini idrici, ma non abbiamo ancora visto nemmeno un progetto esecutivo per avviare i lavori. In questo senso, sono necessarie azioni per avere meno burocrazia e per smuovere la politica nazionale".

"Dobbiamo cercare le potenzialità sul territorio proprio per il recupero dell'acqua. I depuratori ne rilasciano tantissima e il dialogo che viene fatto alle utility è una: vogliamo acqua che abbia caratteristiche in linea con l'UE e che non vadano a inficiare la produzione e gli sforzi fatti in questi anni per il Made in Italy" ha infine dichiarato Alessandro Folli, presidente Anbi Lombardia.

"Stiamo vivendo una grave situazione e in alcune zone dell’area padana l’acqua non è ancora arrivata, nonostante gli sforzi della regione Lombardia. La stima dei danni è pari a due miliardi, ma credo che aumenteranno e al momento della raccolta avremo difficoltà sulle materie prime perchè non siamo in grado di ottenere mais o foraggi. Avremo una mancanza del 30/50% ed aumenteranno anche i costi, oltre a quelli già in atto per la speculazione.” sottolinea invece Riccardo Crotti, presidente Confagricoltura Lombardia.

