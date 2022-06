Sicurezza alimentare, Efsa. Leonardi (Ministero Salute): Su benessere animale bene Classyfarm, per una informazione chiara e trasparente su allevamenti

“C’è un rapporto molto stretto del nostro ministero con Efsa e rappresenta un momento di interfaccia estremamente importante coi cittadini in quanto permette di comunicare loro quanto si sta facendo.

Sul Benessere animale. Si tratta di un tema delicato perché incontra diverse sensibilità e va considerato mettendo insieme anche il benessere umano e quello ambientale.”

Così Giovanni Leonardi, Segretario Generale Ministero della Salute nel corso di EUChooseSafeFood, la presentazione della nuova edizione della campagna di comunicazione promossa dall’EFSA, in collaborazione con il Ministero della Salute.

“Nel corso degli anni sono stati messi in piedi diversi strumenti, come il piano nazionale per la farmaco sorveglianza e quello sul benessere animale. Una innovazione importante è il nuovo sistema Classyfarm, una piattaforma informatica per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio con metodiche uniformi e trasparenti. Si mette così ordine, permettendo di avere una informazione più precisa con un sistema di riferimento chiaro e univoco per cittadini e addetti al lavoro.

Altro tema è poi quello dei materiali a contatto con alimenti, il moca. Tema oggetto di attenzioni nell’ultimo periodo è stato quello dei moca in plastica con gente polvere di bambù e per il quale è stato lanciato un piano di azione coordinato a livello di Stati membri.

Poi abbiamo avuto dei focus su plastica riciclata e integratori alimentari. Su quest’ultimo non c’è una armonizzazione sui livelli massimi di vitamine, abbiamo però messo in atto alcune azioni come attivare la procedura per bloccare quei siti che danno informazioni non corrette.”