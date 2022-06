Sicurezza alimentare, Efsa. Milana (ISS): massima attenzione europea ai contenitori per alimenti, ma serve sensibilizzazione dei consumatori

"I Moca sono sufficientemente sicuri per la salute? Si parla di contenitori per gli alimenti e la risposta europea è nel regolamento quadro dell'EU. I principi di base prevedono che i moca non devono costituire un rischio per la salute, ne devono alterare la composizione degli alimenti o alterarne i caratteri organolettici. Inoltre i Moca devono essere tracciabili e corredati dalle istruzioni d'uso per chi le utilizza, quindi i consumatori. Le valutazioni di rischio si basano su alcuni passaggi chiave, ad esempio su cosa potrebbe migrare nel cibo, se questa molecola può essere pericolosa, dove e quanto ne migra e chi è il consumatore. C'è poi da sottolineare che le parole bio o naturale non siano sempre sinonimi di sicuro e sano. Ad esempio oggetti di plastica melamminica additivati con polvere di bamboo che può indurre in modo ingannevole all'acquisto. Per prevenire la contaminazione da Moca è necessario rispettare le regole da parte dei produttori, effettuare controlli continui, sensibilizzare i consumatori anche sulla lettura delle etichette".

Così Così Maria Rosaria Milana, Istituto Superiore di Sanità, in occasione del della conferenza stampa digitale #EUChooseSafeFood, evento di presentazione della nuova edizione della campagna di comunicazione sulla sicurezza alimentare promossa dall'Efsa, in collaborazione con il Ministero della Salute.