Sicurezza alimentare, pesticidi e lupo. Dorfmann ne discute con il Commissario Sinkevičius

Ieri Herbert Dorfmann e Norbert Lins, rispettivamente coordinatore del Partito Popolare Europeo e presidente nella commissione agricoltura del Parlamento europeo, hanno incontrato il Commissario europeo per l’Ambiente Virginijus Sinkevičius.

La sicurezza alimentare in Europa è stata al centro della riunione. “La guerra in Ucraina avrà delle conseguenze pesanti sui raccolti nel paese, che avranno a loro volta un impatto sul mercato alimentare europeo e mondiale”, ha detto Dorfmann a fine riunione. L’Ungheria ha già imposto un divieto all’esportazione di grano, da lunedì. In tal senso, hanno continuato Dorfmann e Lins, “la Commissione europea deve fare tutto il necessario per evitare che il mercato dei prodotti cerealicoli venga in qualsiasi modo ostacolato all’interno dell’Unione europea, e che i singoli stati capitalizzino sulla crisi, vendendo le loro riserve ai migliori offerenti e venendo così meno ai loro obblighi contrattuali”.

A fine marzo poi, la Commissione europea ha in programma di presentare nuove regole sul ripristino dell’ambiente naturale e l’impiego sostenibile dei pesticidi. “L’attuale situazione politica porta con sé grandi incertezze per quanto riguarda l’approvvigionamento alimentare. Si tratta a mio avviso di un momento sfavorevole per discutere proposte legislative che porteranno inevitabilmente a una perdita di produttività nella produzione alimentare europea”, ha fatto notare Dorfmann.

Infine è stata trattata la questione del lupo. La costante crescita della popolazione di lupi è un problema sempre più grave, soprattutto per le regioni alpine. Il Commissario Sinkevičius si è detto consapevole del problema, ma al contempo ha messo l’accento sulle competenze degli stati membri in questo settore. Dorfmann ha rinnovato il suo invito al Commissario di venire in Sudtirolo e continuare qui la discussione.