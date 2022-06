Sicurezza alimentare, Qu Dongyu (Fao): Occorre produrre più cibo e aprire i mercati globali. Fondamentale puntare su ricerca e sviluppo

“Non ci aspettavamo la guerra in Ucraina e che la situazione si deteriorasse così tanto ma dobbiamo superare questa crisi e risolvere i problemi insieme, attraverso la solidarietà internazionale. Come Fao stiamo facendo del nostro meglio per fornire un contributo professionale e neutrale sulla questione della sicurezza alimentare, dando soluzioni che si basino sulla scienza.”

Così il Direttore generale Fao Qu Dongyu, nel corso del primo Dialogo ministeriale con i paesi del mediterraneo sulla crisi alimentare.

“L’Italia e il mediterraneo devono essere orgogliosi della loro tradizione alimentare. Dobbiamo rivolgerci alle catene alimentari perché siano rispettose dell’ambiente, puntando al miglioramento delle infrastrutture, allo sviluppo rurale nell’area del mediterraneo. Dobbiamo capire poi come migliorare o cambiare il nostro stile di vita per ridurre l’impronta ambientale delle catene alimentari, specialmente dobbiamo essere più efficienti evitando sprechi lungo la catena.

C’è bisogno di agire per reperire cibo e per produrre meglio e di più, rendendo sempre più aperti i mercati globali alimentari. Dobbiamo perciò snellire la logistica e renderla più efficiente, in questo modo anche le derrate alimentari saranno più accessibili.

C’è molto margine per migliorare in italia e in Europa, penso allo sfruttamento del suolo o all’efficientamento delle reti idriche, o ancora al miglioramento delle filiere. Dobbiamo trovare delle soluzioni, puntando su ricerca e sviluppo. Questa crisi deve essere una chiamata per intraprendere azioni immediate e a lungo-medio termine.”