Fidaf, Scordamaglia: Farm to Fork nasce senza consultazioni e valutazioni d’impatto

"Oggi dobbiamo domandarci se PAC e Farm to Fork siano unificanti o divisori nell'UE. C'è uno scollamento in Europa tra parte politica e burocratica. Quest'ultima sembra incapace di adeguarsi al cambiamento in atto. La nuova proposta di PAC si trova in un contesto diverso, con indici di prezzi alimentari ai massimi e con problemi di accessi al cibo per 800 milioni di persone, con relative tensioni sociali. Anche in Italia stiamo assistendo al crescendo di diseguaglianza alimentare. Torniamo a parlare di sovranità alimentare, ci sono state riflessioni serie tra i ministri, invocando livelli minimi di produzione. Il ministro francese ha affermato che dobbiamo calare la dipendenza dall'estero per alcune produzioni. Il nostro ministro ha chiesto di posticipare la PAC di un paio d'anni, per capirne l'attualità: aspettare e comprendere se sia ancora valida. La Commissione oggi scarica però la decisione. Il Piano strategico nazionale è stato molto difficile, partendo dalla decisione di non dare più soldi a pioggia, ma oggi ci viene chiesto di modificarlo senza comprendere quello che sta succedendo. Per questo la politica si deve riappropriare delle decisioni contro la tecnocrazia attuale".

Così Luigi Scordamaglia, presidente di Filiera Italia, in occasione del convegno Sicurezza alimentare e politiche agroalimentari organizzato dalla Società Geografica italiana, dalla Fidaf e Unasa.

"La Farm to Fork nasce senza consultazioni e partecipazione. Uno dei risultati è l'assimilazione dei piccoli allevamenti alle grandi industrie inquinando - prosegue Scordamaglia -. Non c'è oggi una valutazione di impatto seria, così da rendere consapevole il cittadino sulle conseguenze nel consumo e la produzione, come la delocalizzazione fuori Europa per alcune produzioni. Ovviamente non saremo mai autosufficienti, ma serve assolutamente la reciprocità. Oggi altrimenti chi può spendere meno mangia peggio, comprando prodotti dove ci sono meno prodotti".

"La sostenibilità significa soddisfare le esigenze della generazione attuale senza compromettere quelle del futuro. Le nostre industrie stanno chiudendo per i costi energetici, serve sostenibilità economica, bisogna consolidare la supply chain. Oggi dobbiamo consolidare la materia prima, che risponda a certi requisiti e standard e qui i contratti di filiera sono la risposta. La sostenibilità ambientale deve essere competitiva: una delle chiavi sarà il precision farming, in forte crescita proprio alla luce dell'aumento dei costi di fertilizzante", conclude il presidente di Filiera Italia.