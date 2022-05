Sicurezza alimentare, Scordamaglia, Filiera Italia: dopo gas Ue faccia task force e cambi approccio anche su agroalimentare, peacemaker da cui dipende tenuta sociale globale

"Bene la decisione di istituire una task force tesa a superare le mancate risposte della Commissione Ue con un approccio unitario alla crisi energetica. Acquistare insieme l’energia rafforzerà l’Unione europea superando gli egoismi dei singoli Stati membri che oggi - facendosi concorrenza l’un l’altro - hanno approcciato singolarmente i Paesi terzi fornitori senza il coraggio politico di fissare un tetto massimo all’acquisto del gas. Ora il cambio di passo si estenda all’agroalimentare posticipando l’entrata in vigore di una Pac del tutto inadatta alla situazione di insicurezza alimentare globale ed di una farm to fork che se gestita irrazionalmente aggraverà seriamente il problema".

Così ad AGRICOLAE Luigi Scordamaglia, Filiera Italia, nel commentare la volontà Ue di fare squadra tra i paesi membri per quanto riguarda l'acquisto di energia in un momento in cui la sicurezza alimentare viene messa a rischio a causa della guerra Russia-Ucraina.

"Si superino le incongruenze burocratiche della Commissione quali quelle che prevedono di coltivare 200.000 ha di terreni mantenuti improduttivi da rimettere in produzione (ma solo per un anno) o quelle che prevedono incentivi al fotovoltaico sui tetti ma limitate solo all’autoconsumo", prosegue Scordamaglia. "Si cambi subito passo o danni irreparabili sia in termini di ondate emigratorie da Paesi lasciati senza beni essenziali alimentari, sia in termini di coesione sociale nel nostro Paese messa a rischio dagli ulteriori aumenti in arrivo sui prodotti alimentari nei prossimi mesi. Non è più tempo di compromessi formali, - conclude - le imprese agricole ed alimentari stanno chiudendo mentre al consumatore con minore potere di acquisto non rimarranno che i prodotti fori standard di sicurezza importati da Paesi terzi".