Camera, Sicurezza e salute in agricoltura. Tutte dichiarazioni di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila

Si è svolta quest’oggi l’audizione in Commissione Affari Esteri dei rappresentanti dei sindacati Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila, nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta di legge C. 2666 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura.

Di seguito tutte le dichiarazioni:

Stefano Faiotto, Fai Cisl:

Questa convenzione è finalizzata a ridurre i rischi fisici sul lavoro in un settore molto delicato come quello agricolo, ma è anche volto a ridurre lo sfruttamento di persone deboli, soprattutto lavoratori stagionali e stranieri. Si tratta quindi di in occasione preziosa e come federazione diamo un giudizio positivo al disegno di legge per la ratifica della convenzione Oil 184 del 2001.

Parliamo di un atto di vent’anni fa ma si tratta di un contenuto importantissimo perché affronta temi, diritti e doveri in un settore importante e fino ad oggi sono solo diciotto i paesi che hanno ratificato nel mondo questa convenzione.

Il tema della sicurezza sul lavoro, della sicurezza alimentare, della sostenibilità sono tutti elementi legati e spesso i mercati premiano questa idea di qualità. Tutte dimensioni che devono caratterizzare la dimensione agricola e alimentare italiana. L’Italia può giocare nel mondo una partita nel mondo agroalimentare solo se parla di qualità e il Made in Italy chiaramente deve tener conto di questo insieme di fattori, tra cui la dimensione della sicurezza sul lavoro che ricopre un ruolo fondamentale.

Raffaella Sette, Uila:

L’attenzione posta al tema della sicurezza ci fa molto piacere come dimostra questa audizione, perché si tratta di una delle sfide più importanti e complesse che la società sta affrontando in questi ultimi anni. Sappiamo inoltre che la riduzione dei fattori di rischio può incidere positivamente anche sul livello di crescita del paese. L’agricoltura è uno dei settori a maggior rischio, la sua caratteristica e il fatto che la maggior parte delle lavorazioni si svolgano all’aperto fa si che l’incidenza degli infortuni denunciati siano piuttosto elevati riaspetto ad altri settori. Nel lavoro sommerso e irregolare si vanno purtroppo a individuare le condizioni di salute molto poche tutelate.

Per tutte queste considerazioni anche la nostra organizzazione dà un parere assolutamente positivo rispetto alla proposta di legge. È pur vero che siamo in ritardo, sono passati vent’anni e purtroppo siamo in ritardo anche su tante altre convenzioni.

Sottolineo come nel nostro paese mancano ancora dei decreti attuativi rispetto al testo unico in particolare per la pesca, così come manca una strategia generale per la salute e sicurezza sul lavoro. La Ue si è dotata di questi strumento programmatico a cadenza pluriennale, mentre l’Italia oggi è l’unico paese che non ha una propria strategia nazionale sul tema.

Manifestiamo in ogni caso apprezzamento per la ratifica di questa convenzione.

Jean-Renè Bilongo, Flai Cgil:

Questa convenzione rappresenta uno strumento di tutela in più per tutti i lavoratori agricoli. Conosciamo le condizioni in cui versa l’agricoltura italiana, con ampi strati di lavoratori del settore che versano in grave sofferenza, e questa convenzione mira a dare maggiori tutele, specie in questa fase di emergenza sanitaria.

Il tema della sicurezza e della salute in agricoltura non possono che trarre benefici da questo strumento, sebbene l’Italia arrivi in ritardo su questa convenzione.

L’agricoltura registra un numero estremamente alto di morti e infortuni sul lavoro ed è il terzo settore a livello globale per incidenza. Questo strumento aiuterà quindi a mitigare questi dati