Sigep Exp, Bonaccini (Emilia-Romagna): Nasce polo fieristico unico Bologna-Rimini

“Mi auguro che la prossima edizione possa tornare in presenza, così da ricostruire fiducia per il futuro. Sono felice che Sigep abbia deciso di non mollare e di organizzare comunque un evento in digitale. Qui si collegheranno compratori da tutto il mondo ed è la conferma che c’è voglia di continuare e di far ripartire la nostra economia. Questa terra è straordinaria e manifestazioni come il Sigep hanno contribuito a coniugare il business alla promozione turistica di Rimini. Il settore delle fiere è tra i più colpiti dalla pandemia e saremo vicini a questo sistema, soprattutto a quello della nostra regione. Vogliamo lavorare per una svolta storica, l’aggregazione del polo fieristico di Bologna con quello di Rimini, che li trasformerà in uno dei più grandi d’Europa. Appena avremo sconfitto la pandemia ripartiremo, più e meglio di prima”.

