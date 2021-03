Sigep Exp, Ferro (ICE): Settore fieristico pilastro ripartenza Made in Italy

“Sono passati 13 mesi dall’edizione dello scorso anno, quando eravamo a Rimini per l’inaugurazione dello scorso anno. La pandemia ha portato una situazione inimmaginabile. Uno dei punti di forza dell’Italia è la capacità di reazione e adattamento. Con questo spirito inauguriamo SIGEP EXP in digitale, così da mantenere i contatti tra gli operatori nel mondo, in attesa dell’edizione fisica del 2022. L’impatto del sistema fieristico è uno dei sei pilastri della ripartenza e guarda al digitale con una visione ampia. Fiera Smart 365, 27 vetrine del Made in Italy in 27 paesi, la formazione di 150 export manager, come l’utilizzo delle blockchain per stabilire l’origine del prodotto sono tra gli strumenti messi in atto dall’ICE per rilanciare i nostri prodotti. ICE contribuirà all’evento con alcuni incontri nella piazza virtuale della manifestazione. Questo comparto è un settore importante da preservare e rilanciare del Made in Italy. Siamo il secondo esportatore al mondo di caffè, il terzo nel gelato e il quarto nella cioccolata. Siamo i primi al mondo nell’export di macchine per la panificazione dolci. L’industria agroalimentare italiana ha registrato nell’anno una crescita dell’1,7% nell’esportazioni e la gelateria ha raggiunto una punta del 2%. Questi sono dati che fanno guardare con fiducia alla ripartenza”.

