Sigep Exp, Gnassi (Rimini): Fondi strutturali per il settore fieristico

“Questa fiera fa parte della città di Rimini, è divenuta un punto di riferimento internazionale per la pasticceria, la panificazione e del gelato artigianale. Questo è un evento necessario, perché crea opportunità di business per le aziende, in un periodo storico in cui gli eventi in presenza sono difficili da organizzare. Da amministratori chiediamo al paese di guardare al sostegno dei sistemi fieristici, a quei territori che imboccano la strada dell’innovazione. La situazione è grave e porta al rischio della scomparsa del comparto fieristico. Per questo serve un fondo strutturale a sostegno del settore, come alcuni paesi stanno facendo. Chi affiancherà i territori su progetti di sviluppo, permetterà una ripartenza di slancio. Nell’attesa del Recovery Fund chiediamo al governo una premialità a chi ha seguito questo tipo di azione”.

