Sigep Exp, nasce la piattaforma digitale dell’industria del Foodservice dolce. Cagnoni (Italian Exhibition Group): Torneremo con la fiera in presenza

Il comparto, che ha sofferto particolarmente le conseguenze economiche della pandemia per Covid, vuole rilanciare le opportunità di business, approfondimento e networking tra le aziende leader di settore e gli operatori professionali di tutto il mondo. Per questo è stato organizzato punto di incontro digitale, dal 15 al 17 marzo, per il mondo dell’Out Of Home. Webinar, workshop ed innovazioni di prodotto all’interno di un ambiente disegnato per dialogare con i più interessanti operatori nazionali ed internazionali del settore attraverso chat, video-chat e virtual meeting. Sigep, fiera di riferimento nel settore da oltre 40 anni, è infatti lanciata verso l’edizione in presenza in programma dal 22 al 26 gennaio 2022.

“Gli obiettivi strategici del nostro futuro sono rappresentati dalla fiera in presenza. Siamo qui in formato digitale perché non abbiamo alternative e perché non vogliamo abdicare al nostro ruolo strategico alle imprese. Sono le fiere in presenza il nostro punto di partenza. La piattaforma è stata concepita come punto di riferimento. Abbiamo 250 espositori presenti in piattaforma e 268 buyers e 60 paesi che hanno generato 2mila appuntamenti. Sono più di 200 gli eventi organizzati. In questo percorso verso il superamento della pandemia abbiamo bisogno di metter a segno business e networking, dell’aggiornamento sempre continuo ed il reperimento di prodotti sempre più sostenibili”.

Così Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group ha introdotto la partenza di Sigep Exp piattaforma digitale della fiera Sigep.