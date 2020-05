SILVIA ROMANO: COLDIRETTI, 22MILA ITALIANI NELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Come Silvia Romano sono circa 22mila gli italiani impegnati direttamente nella cooperazione internazionale tra i quali circa il 90% opera all’estero, divisi quasi equamente tra uomini e donne. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Open cooperazione, divulgata in occasione della Campagna nazionale “Abbiamo riso per una cosa seria” a favore dell’agricoltura familiare insieme alla FOCSIV che nel weekend ha promosso la vendita di riso sulla piattaforma www.gioosto.com per finanziare 35 progetti di solidarietà in Italia e nel mondo. La liberazione ed il ritorno in Italia di Silvia Romano è motivo di grande sollievo per tutti gli italiani impegnati nella solidarietà internazionale che – sottolinea la Coldiretti - sta vivendo con l’emergenza Covid - 19 un momento particolarmente difficile. I numeri – conclude la Coldiretti – pongono l’Italia ai vertici dei Paesi piu’ attivi all’estero dove spesso si perde la libertà e la vita per mettersi a disposizione degli altri. “Come Coldiretti siamo impegnati da anni in campagne per sostenere la cooperazione internazionale attraverso il progetto con la FOCSIV per far crescere nel mondo l’agricoltura familiare per rispondere alla fame, al bisogno di lavoro e allo sviluppo umano e combattere i condizionamenti delle speculazioni, dei cambiamenti climatici e delle cause che portano all’emigrazione di milioni di persone” ha concluso il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK