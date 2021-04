Simposio Internazionale Fragola, Crea. Di Stefano (Maeci): Settore di eccellenza del nostro export. Pieno sostegno a ricerca scientifica e agricoltura

“Colgo questa occasione per sottolineare il nostro sostegno, come Governo e come Farnesina, alla ricerca scientifica e in particolare a quella che opera nel settore agroalimentare. Un settore che è un fiore all’occhiello dell’export italiano, grazie alla qualità che da sempre caratterizza i prodotti del Made in Italy e che deve molto anche alla lunga tradizione di eccellenza scientifica del nostro paese. Dalla ricerca scientifica nascono infatti le innovazioni tecnologiche applicate alla produzione agricola, come ad esempio il miglioramento varietale che arricchisce molte delle nostre colture.”

Così Manlio Di Stefano, sottosegretario Maeci, in un videomessaggio nel corso della conferenza in cui il CREA e l’Università Politecnica delle Marche hanno annunciato lo svolgersi del “Simposio Internazionale della Fragola” dall’1 al 5 maggio prossimi. Un appuntamento scientifico prestigioso, di rilevanza mondiale, che tutto il mondo della fragola aspetta e che torna in Italia dopo oltre 30 anni.

“L’Italia ha protocolli esecutivi di cooperazione scientifica con oltre venti paesi nel mondo e in questi l’agricoltura svolge un ruolo centrale, proprio per via della sue implicazioni importantissime nei temi di sicurezza alimentare, dello sviluppo rurale e del cambiamento climatico” prosegue.

“Per questi motivi il nostro paese è particolarmente impegnato a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica, mirata alla ricerca e sviluppo di soluzioni innovative per garantire maggiore sostenibilità alle pratiche agricole.

La pandemia ci ha mostrato come il settore agroalimentare, insieme a quello sanitario, uno dei settori più importante per l’economia e il benessere delle popolazioni. Ricordo quindi l’importanza della dieta mediterranea, con la sua salubrità universalmente riconosciuta, che con frutta e verdura fornisce nutrienti essenziali per la salute umana. Difendere la dieta mediterranea significa inoltre tramandare alle nuove generazioni una tradizione alimentare capace di legare la qualità degli alimenti al benessere del pianeta e delle persone” conclude.