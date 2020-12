Sin Agea, sciopero lavoratori Sofiter Tech

A seguito di quanto appreso dall’azienda nell’incontro avvenuto in data 28 Settembre u.s., ossia la concreta possibilità dell’imminente apertura di una procedura di licenziamento collettivo, diretta conseguenza dell’esaurirsi del contratto SIN/AGEA, i lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione a partire dal primo ottobre 2020. Considerato il silenzio delle aziende della RTI subentrante e delle istituzioni pubbliche interpellate con lettere del 04 e 24 Novembre u.s. da parte delle OO.SS. e delle RSU, a fronte di un impegno costante e professionale garantito fino ad oggi dai lavoratori Sofiter tech, a seguito dell’assemblea dei lavoratori tenutasi il 2/12/2020, la RSU e le OO.SS. ritengono indispensabile indire 4 giorni di sciopero a partire da venerdì 4/12/2020 fino a giovedì 10/12/2020 compreso, giorno in cui le rappresentanze e organizzazioni sindacali incontreranno l’azienda da cui pretendono chiarezza ed assunzione di responsabilità. I lavoratori Sofiter tech, impegnati da oltre 20 anni nella commessa agricoltura, inoltre restano in attesa di una convocazione urgente da parte di tutte le Istituzioni pubbliche interessate (Mipaaf, Agea e Sin), in presenza sia delle aziende uscenti (Sofiter Tech/Engineering) che di quelle entranti (Leonardo S.p.A., quale mandataria, DXC Itala, E-GEOS, GREENAUS e ABACO). In assenza di risposte i lavoratori e le rappresentanze sindacali si riservano di proseguire con ulteriori forme di mobilitazione fino a che non si troveranno le necessarie soluzioni occupazionali per tutte le lavoratrici e i lavoratori di Sofiter Tech. Pertanto è proclamato lo sciopero dei lavoratori Sofiter tech a partire da venerdì 4 dicembre fino a giovedì 10 dicembre p.v..

