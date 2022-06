Sin passa 100% ad Agea in attesa di passaggio al Mipaaf. Confermati Fanucci e Rona. Dentro anche Veneziani. La delibera

Sin - come previsto dalla 116 - è passata ad Agea per poi passare, nella quota del 51% al Mipaaf. Ora però, in attesa del passaggio al ministero delle Politiche agricole, Sin è al 100 per cento in capo all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di via Palestro.

Confermato al suo posto Edoardo Fanucci (presidente e Ad) come anche confermato Giammatteo Rona (quota Lega) componente del Consiglio di Amministrazione sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022.

Il terzo consigliere - come risulta sul sito di SIN Spa - è Anna Veneziani, già direttrice esecutiva.

Si resta ora in attesa del passaggio presso il notaio del 51% al ministero di Stefano Patuanelli.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la delibera Agea:

DELIBERA AGEA