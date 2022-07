Sin, per ora resta 100% Agea che paga master su “regole e principi Pa” a dg e dirigente Almaviva (nonostante vecchio RTI sia scaduto). L’organigramma

Sembra che le quote di Sin siano destinate a restare in Agea fino a che non verrà fatto un controllo analogo congiunto sulle due amministrazioni coinvolte (Agea e Mipaaf).

Nel frattempo il direttore generale Antonio Tozzi con un dirigente Almaviva ancora distaccato in Sin (nonostante la società di Alberto Tripi sia fuori dai lotti Sin-Agea) sembrerebbe stia frequentando un master in "Amministrazione pubblica, principi e regole, strumenti e tecniche" pagato da Sin, oggi di proprietà 100% di Agea, vigilata dal Mipaaf.

In sostanza Sin, quindi Agea e quindi in soldoni il Mipaaf, starebbero pagando un master per un dirigente di una società esclusa dai lotti Consip per l’aggiudicazione dei vari segmenti di competenza Sin. Master dal quale si dovrebbero apprendere proprio le regole e i principi della pubblica amministrazione.

Non è finita: attualmente sarebbero 13 i distaccati in SIN (di cui 11 di Almaviva). Tra questi 2 dirigenti, 8 Quadri e alcuni profili amministrativi, molti over 60.

Nonostante infatti la fine del contratto legato al vecchio RTI di cui faceva parte Almaviva, i distacchi sarebbero stati appena rinnovati con accordo tra SIN e le società private per il quale sarebbe stato chiesto parere dell’Università di Roma che già si starebbe occupando della successiva procedura di selezione.

È bene ricordare che SIN in house tra MIPAAF e AGEA è soggetta alle regole ANAC di maggio 2022 (le stesse che prevedono il controllo analogo congiunto) e che la fine del contratto SIN-RTI ALMAVIVA mandataria risale al 20 settembre 2016.

Contratto poi prorogato con le vecchie tariffe fino all’assegnazione e a fine subentro dei nuovi fornitori degli ultimi 2 lotti della gara SIAN: il 28 febbraio 2021 per il lotto servizi informatici e il 13 maggio 2022 per il lotto sui controlli ingegneristico-agronomici.

(Le aree cerchiate di rosso quelle ancora assegnate ai distaccati. Amati è stato sostituito da Anna Veneziani)

Era già stato scritto: