Sin, saltato passaggio quote di ieri a causa perfezionamenti tecnico-burocratici. Tra lunedì e martedì il 49% ad Agea

Questione di ore per il passaggio delle quote del socio privato di Sin, Rti Almaviva, ad Agea. Il passaggio infatti del 49 per cento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura previsto dalla legge 116 dovrebbe avvenire - da quanto apprende AGRICOLAE - nel giro di poche ore, tra lunedì e martedì prossimo. L'incontro dal notaio avvenuto ieri tra le parti infatti - sempre da quanto si apprende - non ha potuto portare al completamento del passaggio previsto da legge a causa di alcuni perfezionamenti tecnico-burocratico che si sono resi necessari. Il 51 per cento delle quote andrà invece al ministero delle Politiche agricole Mipaaf.