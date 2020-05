SINDACATI, SOTTOSCRITTO IPOTESI ACCORDO GRUPPO NEWLAT

“Nello specifico” prosegue Mocci “l’ipotesi di accordo prevede una durata di due anni per evitare la possibile sovrapposizione con le trattative per il rinnovo del Ccnl dell’industria alimentare. Il premio per obiettivi messo in palio è rispettivamente di 1.400 € per il 2020 e di 1.500 € per il 2021 ed è legato per il 25% a un parametro economico definito a livello nazionale e per il 75% a parametri di sito che saranno definiti attraverso specifici accordi. Viene inoltre stabilita la data del 16 giugno per proseguire nella trattativa della parte normativa e arrivare, al più presto alla sottoscrizione definitiva dell’accordo integrativo Newlat Food”.

