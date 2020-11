Sistema alimentare equo, Comagri Camera. Rivoltini (Confartigianato Alimentazione): Aiutare piccole aziende con sostegno finanziario, infrastrutturale e formazione

"Abbiamo valutato positivamente questa strategia che si vuol fare attraverso il farm to fork. Il fatto di evolversi verso un sistema alimentare sostenibile è qualcosa di non più eludibile, anche le più piccole attività devono entrare a tutto titolo nel progetto” dichiara Massimo Rivoltini, presidente di Confartigianato alimentazione, nell’ambito della strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente.

“Queste pratiche, pur necessarie, per le nostre piccole aziende possono però comportare dei costi sproporzionati rispetto le grandi aziende.

Per far in modo di far entrare anche queste realtà a pieno titolo nel progetto sarà necessaria una commisurazione delle regole alla dimensione delle aziende. In secondo luogo, tali aziende non essendo strutturate e mancanti di personale qualificato avranno bisogno di sostegno finanziario, infrastrutturale ma specialmente di formazione e competenze tecniche” prosegue.

“Tutti questi discorsi stanno portando ad una consapevolezza che prima non c’era in tutti i nostri piccoli imprenditori, che prima si sentivano esclusi da tali dinamiche. Servirà anche una premialità per chi si adegua a questi regolamenti” sottolinea.

“Non possiamo stravolgere i prodotti sotto il profilo nutrizionale perché appartengono a realtà ben definite come Dop o Igp, in caso contrario la conseguenza sarebbe una perdita d’identità dei medesimi prodotti. Un patrimonio riconosciuto in tutto il mondo e che rappresenta l’eccellenza italiana.

Proseguiamo la battaglia contro il nutriscore, perché l’etichettatura a semaforo penalizza tantissimo i nostri prodotti. Noi invece siamo dalla parte della conoscenza, dell’informazione e della raccontabilità di un prodotto” conclude Rivoltini.