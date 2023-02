Sistema Italia, Caner: sostenibilità fondamentale ma Pac deve garantire reddito ad agricoltori

"Il tema della sostenibilità è importante e fondamentale, lo capiamo, ma diciamo anche che ci sta preoccupando per certi versi, in quanto è fondamentale pensare anche alle conseguenze economiche e sociali" di alcune politiche ambientali. Lo ha affermato l'assessore all'Agricoltura della Regione Veneto, Federico Caner, nell'incontro a Bruxelles con il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida per fare Sistema Italia in Ue. "Una delle ragioni principali della Pac è garantire reddito", ha ricordato l'assessore, e invece "su certe situazioni ci sentiamo in forte difficoltà, l'area veneta, lombarda, piemontese e emiliana va in forte difficoltà", in quanto "già siamo sotto infrazione per emissioni", e se le aziende seguissero la linea europea "tout court", questo "significherebbe che nelle nostre aree non si potrebbe più fare allevamento". Secondo Caner "non è giusto etichettare l'agricoltura come responsabile principale delle polveri sottili", e anche "se fosse così bisognerebbe aiutare le aziende con parecchie risorse finanziarie" per permettere loro di adattarsi alle nuove regole.