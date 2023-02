Sistema Italia, D’Eramo: Impegnati con ministro Lollobrigida a sostenere innovazione. Italia leader nel bio, nostre aziende tra le meno inquinanti in Ue. VIDEO

“Nel triennio 2018-2020 soltanto l’11% delle imprese italiane ha effettuato investimenti in innovazione e credo che una prima risposta in tal senso, per promuovere questa realtà, il ministro l’abbia data. Nei primi cinque mesi di governo il ministro ha stanziato 30 mln per la ricerca e ben 225 mln nei prossimi tre anni per sostenere l’innovazione tecnologica e arrivare ad una agricoltura più moderna, produttiva e sostenibile.”



Così il sottosegretario Masaf Luigi D’Eramo nel corso dell’incontro col ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, con gli eurodeputati italiani al Parlamento europeo di Bruxelles.

“Siamo leader nel settore biologico, anche per quanto riguarda la politica ambientale ci tengo a sottolineare che le nostre aziende agricole sono tra quelle che meno producono emissioni nella media Ue. Questi sono dati incontrovertibili che danno il chiaro senso di quella che deve essere una impostazione e pianificazione della nostra politica nei prossimi cinque anni.

Abbiamo poi una peculiarità che riguarda la figura dell’agricoltore, non soltanto come rappresentante di una storia, una tradizione e un tipo di agricoltura ma come custode dell’ambiente ed è questa una caratteristica tutta italiana.

Per quanto riguarda i fitosanitari che devono essere usati in agricoltura, "ci sono iniziative della commissione che stanno dettando tempi di taglio dell'utilizzo, ma noi dobbiamo trovare un equilibrio, perché vogliamo salvaguardare l'ambiente ma anche fare i conti con la capacità di produrre prodotti agroalimentari e garantire il mercato nazionale e internazionale".

Lo ha detto il sottosegretario all'Agricoltura, Luigi D'Eramo, in un incontro a Bruxelles con i rappresentanti del “Sistema Italia”, nello spazio eventi “Iosono il Piemonte”.Per questo, ha aggiunto il sottosegretario, "servirà adottare una serie di iniziative che vadano incontro alle esigenze delle nostre aziende e trovare forme alternative per difendere produzione da parassiti e agenti patogeni".

"Il Made in Italy è il terzo marchio più conosciuto al mondo e che attrae di più i mercati internazionali e questo perché abbiamo fatto della qualità dei prodotti, non solo agroalimentari, una eccellenza e dobbiamo promuovere tutte quelle politiche che vadano a salvaguardare i prodotti", e per farlo serve "una forte azione di comunicazione da una parte e dall'altra bisogna puntare all'innovazione tecnologica".