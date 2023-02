Sistema Italia, D’Eramo: ricerca è soluzione per unire qualità e quantità in modo sostenibile. VIDEOINTERVISTA

“Credo che il sistema dell’agricoltura italiana, i prodotti agroalimentari, siano un’eccellenza inarrivabile. Del resto siamo leader in tanti settori nel mondo dell’agricoltura e dobbiamo da una parte continuare a sostenere le nostre aziende il nostro sistema produttivo dall’altra continuare un’attività di promozione sui mercati internazionali che credo sia l’azione migliore, l’iniziativa più intelligente per far comprendere cosa c’è dietro l’altissima qualità dei nostri prodotti, c’è la storia, la tradizione, la cultura di un popolo che da migliaia di anni ha fatto dell’agricoltura e del settore primario uno dei punti cardine del proprio vivere”. Così ad AGRICOLAE il sottosegretario al ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Luigi D’Eramo.





“Tutti quanti noi teniamo alla politica dell’ambiente, alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente e ne siamo convinti sostenitori. Dall’altra parte però non si può ipotizzare di iniziare a fare dei tagli immediati all’utilizzo dei fitosanitari senza prevedere una politica che in un arco di tempo preciso sviluppi anche attraverso la ricerca dei metodi alternativi per mettere in salvaguardia la nostra produzione, e intendo sia da un punto di vista della qualità dei nostri prodotti ma anche e soprattutto da un punto di vista della quantità. Più mezzi innovativi utilizziamo, più digitalizziamo più saremo competitivi sui mercati internazionali”.