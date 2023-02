Sistema Italia, Di Stefano, Coldiretti Bruxelles: deriva Ue preoccupante, promuove indirettamente cibi artificiali. VIDEOINTERVISTA

"Coldiretti è molto preoccupata della deriva che sta prendendo l'Unione europea rispetto ad alcuni dossier - in particolare sulle emissioni industriali ma non solo - che tendono a dare l'idea che si possa sostituire l'agricoltura tradizionale con un'agricoltura che nulla ha a che fare con i territori e la distintività e che porterebbe inevitabilmente all'omologazione dei sistemi produttivi e soprattutto del cibo che i nostri consumatori avranno sulle tavole".

Così ad AGRICOLAE Paolo Di Stefano, responsabile Coldiretti Bruxelles, a margine dell'iniziativa voluta dal ministro Lollobrigida che ha visto coinvolti tutti i parlamentari europei, gli stakeholder per fare Sistema Italia in Ue.

"Mi riferisco in particolare al rischio di avere fra qualche anno in tavola i cibi da laboratorio, i cosiddetti cibi sintetici e artificiali che la Ue sta indirettamente favorendo nel momento in cui pone dei limiti della produzione - per la zootecnia ma non solo - con riforme come quella sui pesticidi che porta a una diminuzione della resa produttiva". Chi se ne avvantaggia? "Sicuramente le multinazionali non necessariamente del comparto agroalimentare", prosegue- “ma anche le multinazionali e i grossi big player dell’high tech che stanno investendo miliardi di dollari per promuovere questi cibi che sono completamente slegati dalla produzione. Ovviamente l’omologazione va esclusivamente a vantaggio di queste realtà e di queste multinazionali che non hanno alcun legame col territorio a differenza dei nostri agricoltori. La tradizione che noi difendiamo è assolutamente lontana dagli standard produttivi che queste multinazionali potrebbero avere.

L’Italia deve continuare sulla falsariga di quello che sta facendo adesso, cioè difendere assolutamente il modello produttivo italiano, che poi è anche il modello produttivo europeo, e cercare di riportare -come sta facendo Coldiretti con le ultime battaglie vinte- che l’agroalimentare è uno dei traini principali dell’economia europea in generale. Occorre quindi difendere la distintività, la tradizione e la storia delle nostre produzioni.