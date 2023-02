Sistema Italia, Lollobrigida: balneari, difendere offerta di qualità delle nostre imprese. Immigrazione, Italia ha accolto più di tutti. VIDEO

“I prodotti italiani devono essere difesi riuscendo a garantirne la produzione di qualità e i controlli. Ho trovato grande sintonia e questo è un bell’esempio di lavoro tra i parlamentari Ue in questo settore. Su alcuni argomenti che ci dividono in Italia, qui in Europa invece si trova il modo di ragionare. La nostra è una grande nazione, capace di produrre qualità e cultura, anche all’interno di un consesso europeo che va rafforzato in una epoca in cui le certezze sembrano tramontate e diventate più forti le debolezze, che pensavamo di risolvere allungando le catene di approvvigionamento. Oggi invece dobbiamo ripensare un modello in grado di difenderci da eventi contingenti come l’aggressione russa in Ucraina o la pandemia.”



Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine dell’incontro con gli eurodeputati italiani al Parlamento europeo di Bruxelles.

“Sulla vicenda balneari abbiamo il dovere di difendere il nostro modello produttivo e l’offerta di qualità delle nostre imprese. L’Europa deve tener conto delle peculiarità di ogni singola nazione e farlo con tutti gli sforzi possibili, evidentemente non abbiamo alcuna postura arrogante come governo ma vogliamo capire come raggiungere questo obiettivo. Restare dunque in un quadro europeo in cui si omogenizzano le norme ma riuscire a difendere anche l’offerta qualitativa che le imprese balneari hanno saputo offrire, distinguendosi anche da altre nazioni.

Sull’immigrazione denunciamo da tanti anni l’azione criminale degli sfruttatori di essere umani, che organizzano un vero e proprio modello di trasporto di persone illudendole di poter trovare lavoro. Bisogna tenere conto della gravità delle tragedie che derivano da questo processo e agire in sede europea per evitarlo, con una corresponsabilizzazione di tutte le nazioni su questo tema. L’Italia ha fatto tutto quello che poteva fare in questi anni, e lo dicono i numeri. Abbiamo accolto e aiutato più di ogni altro paese, continueremo a farlo ma ci poniamo il problema di come riuscire a risolvere questo tema. Non è immaginabile che una sola nazione si faccia carico di questo insieme di problematiche. Dobbiamo dare ai cittadini di tutto il mondo il diritto a non partire, evitando che le persone siano costrette a lasciare la loro famiglia e la propria terra. Poi c’è il diritto ad emigrare che è una scelta libera da garantire a chi vuole farlo.”