Sistema Italia, Lollobrigida: consumatore è termine improprio, siamo prima persone non passive

"Per me consumatore è un termine improprio. Noi siamo anche consumatori ma prima di tutto persone. E c'è differenza in quanto il consumatore assume alcuni elementi in maniera quasi passiva, mentre la persona ha capacità discernimento, e grazie a questa possiamo valorizzare qualità", è l'opinione espressa dal ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in un incontro con gli eurodeputati italiani al Parlamento europeo di Bruxelles. In questo senso, ha aggiunto "faccio riferimento alle etichettature", ed in particolare al "Nutriscore che emerge come parametro condizionante e non informativo". Per questo "è utile come sistema Italia provare ad avere un sistema che informi le persone e le metta in condizione di scegliere e non essere condizionate", ha concluso.