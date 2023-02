Sistema Italia, Lollobrigida: credibilità Nazione si traduce in competitività aziende. Informare persone contro condizionamenti di chi vuole solo guadagnare. VIDEOINTERVISTA

Alcune scelte "non sono state fatte a discapito della nostra Nazione, sarebbe un errore di percezione. Lo hanno fatto nell'interesse delle loro Nazioni. E hanno portato l'Italia ad avere un danno da un atteggiamento della nostra politica condizionata dall'instabilità delle maggioranze e dei governi. Oggi c'è invece un governo che ha una prospettiva e una visione e per questo siamo facilitati nel dialogo con gli altri. Siamo più credibili e questo ci porterà dei vantaggi competitivi che potremo spendere per rafforzare la nostra economia".

Così ad AGRICOLAE il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a margine dell'incontro con gli eurodeputati italiani nella sede del Parlamento europeo per fare Sistema Italia in Ue.

"Le tante imprese che ho incontrato qui e che vengono rappresentate in termini associativi o individuali che già lavorano in sinergia hanno ottenuto grandi risultati. Avere un governo alle spalle che parla la loro stessa lingua, è osmotico, e fa squadra con gli altri ministeri porta un vantaggio per rafforzare l'azione virtuosa delle nostre aziende sia nella fase difensiva contro eventuali comportamenti a loro danno che in una fase 'offensiva' tesa ad aumentare la nostra portata di produzione all'estero", prosegue.

"Il brand Italia è fortissimo, qualunque prodotto con la bandiera tricolore assume un valore aggiunto. Motivo per cui vengono imitati. Dobbiamo riappropriarci della nostra identità spiegando ai cittadini del Pianeta che differenza c'è tra un prodotto italiano e un prodotto che sembra italiano. E questo ha un valore aggiunto e quindi un costo maggiore, ma quando si compra made in Italy si acquista benessere e qualità. Elementi che ci rendono forti nel mondo", prosegue ancora.

"Dobbiamo pensare a un mondo dove alla parola consumatore si sostituisce la parola persona. Il consumatore è un soggetto passivo, un soggetto a cui si da un carburante. Una persona invece discerne e decide cosa mangiare o comprare attraverso una corretta informazione. Per questo vogliamo informare bene facendo capire che ogni eccesso è pericoloso ma che una dieta equilibrata come quella Mediterranea porta benessere alimentare".

"Noi siamo per longevità la seconda Nazione del pianeta dopo il Giappone, questo dipende anche dalla nostra educazione alimentare. Dobbiamo essere in grado di valorizzare quei soggetti che possono spiegare cosa c'è dietro il prodotto italiano contro ogni tipo di condizionamento da parte di chi vuole guadagnare sulle spalle della salute delle persone utilizzando la salute in senso inverso con strumenti tesi a condizionare", continua ancora il ministro.

Per Lollobrigida è "un mondo mostruoso quello in cui si può immaginare di sostituire alla qualità prodotti standardizzati". "Si rischia di avere un mondo diviso in due: i ricchi che mangiano bene e i poveri che mangiano schifezze e prodotti standardizzati con la scusa della sicurezza alimentare. Si può raggiungere lo stesso risultato con la ricerca. Cento anni fa riuscimmo a raddoppiare la produzione di grano passando in due anni da 40 a 80 milioni di tonnellate di produzione innestando due genomi. La ricerca può migliorare la sostenibilità e la produzione aiutando anche le popolazioni più deboli del pianeta come in Africa dove possiamo insegnare a fare bene gli agricoltori aiutando a valorizzare la nostra industria produttiva".