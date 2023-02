Sistema Italia, Lollobrigida: Nazione vada unita in modo coeso in Ue e nel mondo

"In un incontro che ci sarà con i player del settore verrà affrontata la richiesta "di avere un po' più di sostegnoo a livello di azione non solo come difesa degli interessi corporativi ma del rafforzamento della cooperazione nel quadro della nostra economia". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida nel corso dell'incontro con gli eurodeputati italiani al Parlamento europeo di Bruxelles per fare Sistema Italia in Ue. Il ministro si è detto "pronto a guardare all'esempio di altre nazioni che si presentano in Europa in maniera coesa e poi all'interno si dividono su scelte e indirizzi, ma fuori dai confini si presentano in modello unitario che difende principi e interessi che travalicano scelte individuali e di partiti".