Sistema Italia, Lollobrigida: nostra Nazione indebolita da incertezze governi e scelte Ue che casualmente hanno danneggiato nostre imprese più di altre. Ora strategia difensiva. VIDEO

"Non sono qui per parlare di agricoltura ma per parlare di un approccio con questa città dove ho letto un ruolo marginale della politica rispetto alle scelte che vengono fatte in seguito a un confronto tra Sistemi-Nazioni. Mi sono accorto che la percezione che avevano gli altri Paesi della presenza italiana e del Sistema Italia era quella di un sistema sgretolato. Che invece è un tessuto sano e fatto di un tessuto di imprese che hanno la capacità di difendersi e se necessario anche di aggredire".

Così il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida nel corso dell'incontro con gli stakeholder in Parlamento Ue per fare Sistema Italia.

"30 anni fa l'Italia era la quarta potenza industriale mondiale, quando cadeva il muro di Berlino. Oggi non è più così. La Germania ora è la prima potenza mondiale. Come è possibile se il contenitore è lo stesso? Il problema è sistemico, evidentemente l'instabilità dei governi hanno portato a questo".

"Abbiamo avuto una serie di incertezze che non pensavamo potessimo avere fino a tre anni fa", prosegue. "Eventi che ci hanno portato alla consapevolezza che questo continente non è indipendente per quanto riguarda i beni Primari come l'alimentazione e l'energia. Dobbiamo immaginare delle risposte altrimenti ci troveremo ad essere condizionati in termini economici da qualcuno che decide per noi utilizzando una leva che non è obbligatoriamente assegnabile a mani estranee a quelle dei cittadini europei e italiani", continua il ministro.

"Abbiamo perso competitività in Europa e subìto alcune azioni giustificate da svariati motivi che si sono susseguiti e che casualmente andavano più a danno della nostra Nazione - che nel tempo si è indebolita - rispetto alle altre.

"Occorre immaginare una rete per affrontare le scelte che possono passare per la Promozione, distribuzione e la produzione di filiera", anche in ordine inverso per far fronte alle contingenze. Occorre fare strategia per far fronte alle difficoltà e alle esigenze delle varie colture", prosegue.

Poi aggiunge: le multinazionali non sono dei nemici, ma noi non ne abbiamo. Abbiamo imprese che messe insieme è un sistema piu forte di molti altri sistemi.