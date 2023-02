Sistema Italia, Lollobrigida: proporro’ in Cdm di domani cabina di regia su crisi idrica per uscire da approccio emergenziale

Si terrà domani a Palazzo Chigi, la prima riunione della Cabina di regia sulla crisi idrica, presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In quella occasione "proporrò una cabina di regia, resta da capire con quale formula, una struttura che ci permetta di andare incontro alla fase emergenziale", ma poi si deve affrontare il fatto che la siccità è ormai un fenomeno "ciclico, una cosa che non possiamo fare più finta di non vedere". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nell'incontro con gli eurodeputati italiani al Parlamento europeo di Bruxelles per fare Sistema Italia in Ue e superare le contrapposizioni che sono prevalse in passato. "Qualche anno fa nel nord Italia non si respirava nemmeno l'idea di arrivare a eventi siccitosi, oggi il nord Italia è il più colpito da questa criticità con una diminuzione drastica delle precipitazioni da 40 a 60 per cento in alcuni casi", ha ricordato il ministro. "Negli ultimi 20 anni ci sono stati 5 eventi", e per questo dobbiamo capire che si stratta di eventi "ciclici e non più emergenziali", ha ribadito il ministro, "e si prevede che si proporranno anche a scadenza superiore", ha poi avvertito.