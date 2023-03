Sistema Italia, Pofferi (Confcooperative): affrontiamo congiuntamente dossier delicati come fitosanitari e imballaggi. VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo molto apprezzato l'iniziativa a Bruxelles del Ministro Francesco Lollobrigida, certamente una ulteriore opportunità di confronto sui temi di maggiori attualità, ma soprattutto per l'avvio di un percorso strutturato di un sistematico coinvolgimento delle parti sociali e degli stackholder presenti a Bruxelles. Crediamo che questo sia un approccio condivisibile che possa rafforzare l'azione che il Governo promuove nelle diverse istante".

Così ad AGRICOLAE Leonardo Pofferi, Responsabile delle politiche europee di Alleanza Cooperative Agroalimentari e Vice presidente del Cogeca, a margine dell'iniziativa voluta dal ministro Lollobrigida che ha visto coinvolti tutti i parlamentari europei, gli stakeholder per fare Sistema Italia in Ue.

"Al ministro abbiamo ricordato come il settore agroalimentare stia attraversando una legislatura difficile per diverse ragione, dagli squilibri che ben conosciamo al collegio dei commissari, al fatto che una parte della delegazione degli europarlamentari italiani sia fuori dalle tre grandi famiglie dominanti del parlamento europeo e, altrettanto importanti, le dinamiche degli ultimi anni interne al Consiglio dei ministri dove, governi tradizionalmente attenti alle politiche agricole - come Francia, Germania e Francia - hanno assunto posizioni a nostro avviso eccessivamente timide e schiacciate rispetto alle proposte della Commissione. Abbiamo di fronte a noi ancora alcuni mesi in questo scorcio di legislatura con diversi dossier in itinere, come quello sui prodotti fitosanitari, sugli imballaggi, particolarmente delicati perché la posizione della Commissione è antitetica rispetto a quella italiana: per questo è fondamentale definire una strategia comune".