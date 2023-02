Sistema Italia, Tinelli (Confagricoltura): Forte segnale politico, fondamentale credibilità in Ue per tutelare Made in Italy. VIDEOINTERVISTA

“Il sistema Italia lavora insieme però è necessario che lavori in modo sistemico e coordinato, quindi ben vengano tutte queste iniziative che ci aggregano e che ci danno la possibilità di definire un percorso condiviso che ci porti ad agire effettivamente come sistema Italia. Sicuramente la presenza del ministro Lollobrigida, del sottosegretario D’Eramo e dell’assessore Caner è un forte segnale politico del fatto che l’Italia investe sull’Europa e che nell’Europa vuole contare. Questo per noi è fondamentale perché la credibilità di cui parlava il ministro è la base per riuscire a parare e prevenire certi colpi. Una credibilità in Europa ci ripara quindi anche da tanti piccoli attacchi che magari in questo momento non vediamo.

Avremmo bisogno in questo momento di una politica forte e che possa effettivamente supportare una agricoltura europea che di fatto è la più sostenibile al mondo, e l’italiana è la più sostenibile in Europa.”

Così ad AGRICOLAE Cristina Tinelli di Confagricoltura, direttrice ufficio internazionale, a margine dell’incontro col ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, con gli eurodeputati italiani al Parlamento europeo di Bruxelles.