Sistemi verdi, Rolfi: 867.000 euro a enti gestori Riserve naturali per tutela biodiversità

La Regione Lombardia ha stanziato 867.000 euro per gli enti gestori delle riserve naturali del territorio lombardo con l'obiettivo di contribuire alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili, al mantenimento di strutture e infrastrutture presenti e al recupero di aree degradate. È quanto stabilito dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.

"Saranno contributi straordinari - ha detto Rolfi - che finanzieranno in maniera completa interventi di rinaturalizzazione, di conservazione della biodiversità e di sistemazione idraulico-forestale. Le riserve naturali sono luoghi dove vivono specie naturalisticamente rilevanti che intendiamo salvaguardare per la biodiversità, anche garantendo agli enti gestori gli strumenti e le risorse per svolgere al meglio il proprio lavoro".

"Valorizzare queste realtà - ha spiegato l'assessore - significa offrire anche ai cittadini maggiori possibilità di fruire, in condizioni migliori, di luoghi straordinari. Nel periodo post Covid i flussi turistici saranno necessariamente diversi e siamo convinti che sempre più persone si recheranno nelle riserve naturali".

Queste risorse saranno utilizzabili per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del patrimonio naturale, per il ripristino di aree degradate, per la manutenzione delle sedi o centri visita per il rafforzamento delle infrastrutture, per interventi su elementi caratteristici esistenti come muretti a secco o terrazzamenti e per il riequilibrio della funzionalità ecologica degli habitat.

Gli interventi devono essere coerenti con le previsioni del Piano della Riserva e, dove dovuto, con le misure di conservazione di Rete Natura 2000. Potranno essere realizzati in aree private o pubbliche di proprietà dell'ente gestore della Riserva, comune, provincia, demanio dello Stato e regionale. Le aree sulle quali si realizzeranno gli interventi dovranno essere fruibili al pubblico gratuitamente, a esclusione di quelle aree in cui non sia consentito l'accesso al pubblico per motivi di conservazione degli habitat naturali.

La ripartizione delle risorse è stata stabilita in base all'estensione della riserva. Di seguito l'elenco, suddiviso per provincia, con indicazione della Riserva, dell'ente gestore e del contributo concesso.

Bergamo

Fontanile Brancaleone - Comune di Caravaggio - 10.115 euro

Valpredina - Wwf - delegazione della Lombardia - 10.115 euro

Valle del Freddo - Comunità Montana laghi bergamaschi - 10.115 euro

Boschi del Giovetto di Palline - Ersaf - 24.771,43 euro

Brescia

Piramidi di Zone - Comune di Zone - 10.115 euro

Sorgente Funtanì - Comune di Vobarno - 10.115 euro

Valli di Sant'Antonio - Comune di Corteno Golgi - 24.771,43 euro

Rocca del Sasso e parco lacuale - Comune di Manerba - 24.771,43 euro

Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo - Ente Riserva Naturale Incisioni Rupestri - 24.771,43 euro

Valle del Prato della Noce - Ersaf - 69.360 euro

Torbiere del Sebino - Ente per la gestione delle Torbiere del Sebino - 24.771,43 euro

Como

Lago di Montorfano - Parco della Valle del Lambro - 10.115 euro

Sasso Malascarpa - Ersaf - 10.115 euro

Valle Bova - Comune di Erba - 24.771,43 euro

Valsolda - Ersaf - 24.771,43 euro

Lago di Piano - Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio - 24.771,43 euro

Pian di Spagna - Lago di Mezzola Ente Riserva Naturale - 69.360 euro

Cremona

Bosco Ronchetti - Provincia di Cremona - 10.115 euro

Naviglio di Melotta - Provincia di Cremona - 24.771,43 euro

Lanca di Gerole - Provincia di Cremona - 24.771,43 euro

Lecco

Lago di Sartirana - Comune di Merate - 10.115 euro

Lodi

Monticchie - Comune di Somaglia - 24.771,43 euro

Mantova

Isola Boschina - Ersaf - 10.115 euro

Garzaia di Pomponesco - Comune di Pomponesco - 10.115 euro

Palude di Ostiglia - Comune di Ostiglia - 10.115 euro

Isola Boscone - Comune di Boscocarbonara - 10.115 euro

Complesso Morenico di Castellaro Lagusello - Parco del Mincio - 10.115 euro

Milano

Bosco Wwf di Vanzago - Wwf Bosco di Vanzago - 24.771,43 euro

Pavia

Garzaia della Roggia Torbida - Provincia di Pavia - 10.115 euro

Garzaia della Carola - Provincia di Pavia - 10.115 euro

Palude Loja - Provincia di Pavia - 10.115 euro

Garzaia del Bosco Basso - Provincia di Pavia - 10.115 euro

Garzaia di Villa Biscossi - Provincia di Pavia - 10.115 euro

Stagni di Lungavilla - Comune di Lungavilla - 10.115 euro

Boschetto di Scaldasole - Provincia di Pavia - 10.115 euro

Garzaia di Porta Chiossa - Provincia di Pavia - 10.115 euro

Garzaia della Cascina Isola - Provincia di Pavia - 10.115 euro

Abbazia Acqualunga - Provincia di Pavia - 10.115 euro

Monte Alpe - Ersaf - 24.771,43 euro

Sondrio

Piramidi di Postalesio - Comune di Postalesio 10.115 euro

Paluaccio di Oga - Comunità montana Alta Valtellina 10.115 euro

Marmitte dei Giganti - Comunità Montana della Valchiavenna - 10.115 euro

Bosco dei Bordighi - Comunità montana Valtellina di Sondrio - 10.115 euro

Pian di Gembro - Comunità montana Valtellina di Tirano - 10.115 euro

Val di Mello - Comune di Val Masino - 78.030,00 euro

Varese

Lago di Biandronno - Provincia di Varese - 10.115 euro

Palude Brabbia - Provincia di Varese - 24.771,43 euro.