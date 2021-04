Sistemi verdi, Rolfi: altri 800.000 euro per 21 boschi di pianura e collina

"Le foreste urbane sono un obiettivo tanto ambizioso quanto auspicabile. È necessario - ha concluso l'assessore - mettere in pratica un grande piano di tutela di questi ambienti anche per far fronte ai cambiamenti climatici in atto. Per questo abbiamo investito quest'anno altri 6 milioni di euro per infrastrutture verdi in modo da riequilibrare la presenza di spazi verdi e boschivi in territori a forte urbanizzazione. I progetti sono condivisi con gli enti locali e utili non solo al miglioramento della qualità della vita, ma anche alla diffusione di una rinnovata cultura ambientale".

