SITO UNESCO COLLINE PROSECCO CONEGLIANO E VALDOBBIADENE: NOMINATO IL COMITATO SCIENTIFICO

“Mai come oggi il nostro Paese ha bisogno di essere valorizzato e conosciuto veramente, prima da noi italiani e poi da tutto il mondo - commenta Marina Montedoro, presidente Associazione Colline Prosecco Unesco . In questa fase di uscita dalla crisi che ha colpito il sistema paese, dovuta al Covid-19, oggi è tempo di rialzarsi ancora più forti di prima e abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Il Sito Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene rappresenta sicuramente un punto di valore da cui partire per raggiungere questo obiettivo. Ha grandi potenzialità: è un territorio ricco di storia e tradizione, che racconta l’uomo attraverso un paesaggio unico al mondo, dove la sensibilità verso il rispetto dell’ambiente lo ha portato ad affermarsi quale una delle aree geografiche con le più alte aspettative di vita al mondo, come nei giorni scorsi ha ricordato anche l’Accademia dei Georgofili. Uno dei nostri obiettivi – conclude il presidente Marina Montedoro – deve essere quello di promuovere un turismo sostenibile, responsabile, esperienziale, interessato ad ascoltare il territorio e i soggetti che, in vario modo, se ne sono presi cura fino ad oggi. Con il Comitato Scientifico, che desidero ringraziare fin d’ora per aver accettato l’incarico, la squadra si arricchisce di nuove competenze necessarie ad affrontare questa nuova sfida”.

