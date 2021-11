Sky Tg24, Patuanelli: Fondamentale decontribuzione e salario minimo. Plastic e sugar tax, ora patto chiaro con industria. No a cibo sintetico

L’agricoltura sta facendo tanto per ridurre l’impatto ambientale e stiamo investendo molto con il Pnrr per accompagnare questo sforzo. Ma non possiamo chiedere all’agricoltura di non produrre più e arrivare al cibo sintetico. Abbiamo un’agricoltura di eccellenza, fatta di varietà e di produzione virtuosa, spesso a chilometro zero, quello che dobbiamo fare è aumentare allora la capacità di innovazione, ma lo stiamo già facendo. Farm to fork e green deal sono temi importanti ma non possiamo chiedere al settore di spegnersi e diventare un settore solo industriale” sottolinea il ministro.

