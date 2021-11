Snebi, Francesca Mantelli nuovo membro del Consiglio nazionale

Francesca Mantelli, presidente della Bonifica Parmense, entra a far parte del Consiglio nazionale di Snebi: l’ufficializzazione della nomina è avvenuta a margine di “50 anni ENPAIA e SNEBI – Il riscatto della terra per il cibo del Paese attraverso il lavoro fino all'agricoltura digitale”, evento svoltosi a Roma presso la Sala Perin del Vaga di Palazzo Baldassini, sede dell’Istituto “Luigi Sturzo”, per celebrare l’anniversario dell’accordo tra Fondazione Enpaia, Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura e appunto Snebi, il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica che ha istituito la Gestione Speciale per i dipendenti dei Consorzi presso Enpaia. L’assemblea ha votato l’elezione dei membri all’interno del Consiglio nazionale dello Snebi.

“Ringrazio i vertici di Anbi, il presidente Francesco Vincenzi e il direttore generale Massimo Gargano, per l’opportunità e la fiducia concesse – dichiara la presidente della Bonifica Parmense, Francesca Mantelli – . Snebi è una delle più importanti realtà consortili nazionali che tutela i lavoratori degli enti di bonifica e mi impegnerò con dedizione ed entusiasmo per supportarli nelle cruciali sfide dei prossimi anni in difesa della sostenibilità ambientale”.

[Foto allegata: Francesca Mantelli, presidente della Bonifica Parmense e Francesco Vincenzi, presidente di ANBI – Associazione nazionale delle Bonifiche, ritratti insieme a Roma durante la presentazione del libro fotografico “50 anni di ENPAIA e SNEBI”]