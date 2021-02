Soia, Pallaroni (Assalzoo): Brasile partner fondamentale per qualità e sicurezza. Dai media attacchi non veritieri e dati non aggiornati

"Quello di oggi è un incontro importante perché permette un momento di dialogo e di confronto con chi lavora sul campo. C’è poi un evidente parallelismo che ci lega con i produttori di soia brasiliani perché spesso ci viene affibbiata l’etichetta di coloro che consumano la terra e che sono contro la sostenibilità, invece abbiamo una sensibilità diversa e completamente opposta” dichiara Lea Pallaroni, segretaria generale Assalzoo nel corso del webinar sulla soia brasiliana promossa dall’ambasciata del Brasile.

“La soia è fondamentale per dare il giusto apporto proteico agli animali, per questo siamo grandi importatori e il Brasile rappresenta un importante partner, tra i principali fornitori per farina e semi di soia.

Va sottolineato come la soia sia un prodotto sicuro e quella brasiliana presenta pochissime non conformità, specialmente se consideriamo i valori dell’importazione” prosegue.

“La sostenibilità ambientale è il parametro su cui si lavora di più e sulla quale si fanno scelte strategiche di approvvigionamento, per questo motivo è estremamente importante far capire quello che l’associazione brasiliana sta facendo per garantire questo aspetto. Viviamo però sotto un costante attacco mediatico e in Italia non aiutano le varie stime che si basano sul 2018. Non siamo dei grandi raccoglitori di dati, quelli più aggiornati ci danno infatti notizie maggiormente positive su sostenibilità e deforestazione” evidenzia Pallaroni.

“Assalzoo si muove in un contesto europeo appoggiando linee guida Fefac. Importante rimane comunque lavorare su momenti di divulgazione come questo, per far capire che si sta facendo tanto sul territorio in merito alla sostenibilità. Portando l’agricoltura nelle aree interne si è alzata inoltre anche la qualità della vita ed è fondamentale farlo notare” conclude.