Soil4Life, Barbero (Dg Env-Comm. Ue): Multifunzionalità e protezione del suolo fondamentali. A lavoro per una legge sul suolo per i Paesi Ue

“La nuova strategia per il suolo nasce con la nuova commissione Ue che si è insediata a fine 2019 con Ursula von der Leyen come presidentessa, la quale ha lanciato il patto verde europeo, il green deal, che propone una serie di iniziative per arrivare ad una economia sostenibile nell’Ue e trasformare le sfide ambientali e climatiche in opportunità di crescita.

Il patto verde si è occupato di molti aspetti, dalla mobilità all’industria ma il suolo ha un’importanza molto rilevante per molte di queste iniziative, in particolare per lo zero inquinamento, la neutralità climatica, la protezione della biodiversità e nel Farm to Fork.

Siamo arrivati alla strategia sul suolo dopo una intensa attività e molte iniziative riguardano proprio il suolo come appunto la strategia per la biodiversità o l’agricoltura biologica. Il green deal ha fatto scattare l’approccio per la biodiversità, rilanciando così il tema del suolo come fattore fondamentale impegnando la commissione a lanciare una nuova strategia che tenesse conto di tutte le novità, rispetto alla strategia del 2006.

Fondamentale è la multifunzionalità del suolo, la sua protezione e la necessità di affrontare questi problemi non solo a livello locale ma europeo e globale.”

Così Mirco Barbero, DG ENVI - Commissione Europea, nel corso del convegno dedicato a Soil4life, il progetto per un uso sostenibile ed efficiente del terreno e della sua difesa.

“La centralità del suolo è dimostrata dai collegamenti molto forti con tutte le altre iniziative compresa la strategia per le foreste, neutralità climatica e inquinamento zero. Tutte strategie che contribuiscono a migliorare la qualità del suolo.

È stato stimato recentemente che il punto di partenza non è però positivo perché il 60-70% dei suoli non sono in buona salute e questo degrado è dovuto a molti fattori, non solo erosione ma anche perdita di carbonio, desertificazione, consumo di suolo. La strategia vuole però proporre un approccio positivo, il suolo dunque come una soluzione per tutti i problemi e le sfide ambientali.

C’è l’obiettivo di arrivare ad avere in tutta Europa nel 2050 dei suoli sani e dunque più resistenti e gestiti in maniera sostenibile.

Dobbiamo definire però cosa intendiamo con suoli sani e la commissione già propone una definizione generale che parte dalla condizione chimica, biologica e fisica, sottolineando però anche la multifunzionalità del suolo, che sia cioè in grado di fornire allo stesso tempo, il più possibile, dei servizi ecosistemici.

Elemento centrale della strategia è l’impegno per la proposta di una legge sul suolo, con una direttiva specifica che stabilisca cosa si intende per buona condizione dei suoli, che definisca un obiettivo da raggiungere per gli Stati membri dando a questi la necessaria flessibilità per raggiungere tali obiettivi.”

Dobbiamo adesso definire e sviluppare insieme un concetto di legge che ottenga il più ampio consenso possibile.”