Soil4Life, Munafò (Ispra): Priorità sia evitare ulteriore consumo e impermeabilizzazione del suolo. Danno economico pari a 3 mld euro annui

“Il consumo di suolo annuale nel 2019/2020 è stato di 56,7 km², pari a 15 ettari al giorno, quasi 2 m² al secondo.

Dal 2006 è in crescita la percentuale del suolo consumato rispetto alla superficie, passando dal 6,76% al 7,11% del 2020, a fronte di una media Ue del 4,2%. In pianura, ovvero dove ci sono i maggiori centri abitati e le fasce costiere, abbiamo percentuali elevatissime di suolo artificiale ed a livello nazionale raggiungiamo l’11,3%. Diventa allora urgente e fondamentale intervenire per ridurre le superfici artificiali, assistiamo però ad una crescita importante in Lombardia (+765 ha), Veneto (+682 ha) e Puglia (+493 ha).

Rispetto agli anni 2006-2012 si assiste ad un rallentamento, ma si evidenzia anche una ripresa progressiva nel consumo di suolo e questo ci fa credere che il rallentamento è stato dovuto a fattori quali la crisi economica e dell’edilizia e poco invece alle misure che abbiamo messo in campo.”

Così Michele Munafò - Ispra, nel corso del convegno dedicato a Soil4life, il progetto per un uso sostenibile ed efficiente del terreno e della sua difesa.

“Nelle città a più alte densità di urbanizzazione, nell’ultimo anno si sono persi 27 m² per ogni ettaro di aree a verde. L’intensità del consumo di suolo mostra poi come ci siano valori importanti anche nelle aree a pericolosità idraulica e da frana, oltre che a pericolosità sismica, e si continua a costruire in territori soggetti a fenomeni di dissesto con tutte le conseguenze di aumento del rischio.

Dati molto alti con una intensificazione del fenomeno si registrano all’interno delle aree urbane con dunque pressioni importanti sulle aree verdi che incidono sulla capacità di far fronte ai cambiamenti climatici.

Si parla poi molto, e giustamente, di decarbonizzare e di energie rinnovabili ma dobbiamo stare attenti a non andare a coprire aree agricole di cemento e di specchi. Nell’ultimo anno abbiamo registrato quasi 200 ettari di consumo di suolo su aree agricole. Importante è allora stimare la superficie disponibile per applicare il fotovoltaico sugli edifici esistenti, la cifra in italia (escluse aree urbane centrali, tetti non idonei o già occupati, distanziamento tra i pannelli, etc.) è pari a 68.000-89.000 ettari. Saremmo così in grado di raggiungere gli obiettivi enormi da qui al 2030.

L’impatto del consumo di suolo è enorme, con un danno economico potenziale fino a 3 miliardi di euro all’anno, dovuto alla perdita di servizi ecosistemici. In otto anni abbiamo inoltre però la capacità di produrre 4,2 milioni di quintali di prodotti agricoli.

C’è poi il tema del degrado del suolo che porta con se la perdita di biodiversità fino alla desertificazione. La nuova strategia Ue punta ad evitare per quanto possibile l’ulteriore consumo e impermeabilizzazione del suolo, evitare di costruire diventa allora una priorità.”