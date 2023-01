Sol&Agrifood-B/Open 2023: Il regolamento europeo e il piano di gestione dell’azienda biologica

In un contesto mondiale dove il mercato degli alimenti biologici raggiunge i 260 miliardi di dollari nel 2022, in Italia il bio vale 4,4 miliardi di euro dei quali quasi 3 di export (fonte: Nomisma). iper e supermercati coprono la maggior parte delle vendite con 1,4 miliardi di euro a luglio 2022. Al secondo posto per dimensioni i discount, con vendite pari a 272 milioni, in crescita del +14% rispetto all’anno precedente. Al terzo posto i liberi servizi con vendite per 159 milioni di euro. L’eCommerce continua a crescere e fa segnare vendite che raggiungono i 78 milioni di euro (dati IQ Nielsen). Nel complesso, nel nostro Paese il comparto bio tiene meglio del convenzionale che, nel periodo gennaio-maggio 2022, ha fatto segnare una flessione delle vendite del 2,9% contro lo 0,4% del biologico. In valore, il cibo convenzionale perde l’1,9% mentre il bio cresce del 2,3%.

In tale contesto, Veronafiere ha potenziato la propria offerta bio nel settore dell’agroalimentare di qualitàposizionando la terza edizione di B/Open, rassegna b2b dedicata al biologico, congiuntamente a Sol&Agrifood, salone internazionale dell'agroalimentare di qualità in programma dal 2 al 5 aprile 2023, con l’obiettivo di incrementare gli eventi che hanno come focus il food certificato, all’interno di un calendario in linea con le esigenze delle aziende del comparto.

Tra le tappe di avvicinamento alla prossima edizione di Sol&Agrifood B/Open, il 24 gennaio (ore 17.00 https://connect.solagrifood.com/it/my/index/2#_l92) si terrà il primo dei due webinar dedicati al biologico, organizzato con AssocertBio sul tema Il regolamento europeo e il Piano di gestione dell’attività dell’azienda biologica. Nel dettaglio, gli argomenti trattati e i relatori saranno, rispettivamente, “Il Regolamento europeo e le nuove disposizioni per il Piano di gestione”, Franco D’Antoni, General Manager di Ecogruppo Italia Srl; “Il Piano di gestione dell’attività dell’azienda biologica: l’esperienza degli operatori”, Mattia Cristofoli di Cantine Fasoli Gino, Sebastiano Rizzioli di Abafoods Srl e Silvia Gava di Abafoods Srl; coordinerà l’incontro Riccardo Cozzo, Presidente di AssocertBio.

Su esperienze e strategie di sviluppo del comparto, verterà la terza edizione di B/Open, rassegna b2b dedicata al biologico, in programma a Veronafiere dal 2 al 5 aprile 2023, congiuntamente a Sol&Agrifood, e per la prima volta all’interno della 55ª edizione di Vinitaly.