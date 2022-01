Solarisbank e Contis siglano una partnership raggiungendo un fatturato complessivo da 100 milioni di euro

Solarisbank AG e Contis Group Ltd hanno portato a termine con successo la partnership precedentemente annunciata, finalizzando l’accordo di business combination. A soli sei mesi dalla firma dell’accordo, la partnership è stata approvata da tutte le rispettive autorità di regolamentazione, tra cui l'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin), la Banca di Lituania e la Financial Conduct Authority (FCA). Con una valutazione di 1,4 miliardi di euro, Solarisbank e Contis espandono la loro leadership nel mercato europeo del Banking-as-a-Service.

“Siamo lieti di annunciare che Contis e Solarisbank d’ora in poi opereranno come entità congiunta, portando una impareggiabile offerta di Banking-as-a-Service al mercato europeo” dichiara Lee Johnstone, Managing Director di Contis. “Con i nostri set di prodotti complementari e la copertura geografica, siamo orgogliosi di diventare il più completo one-stop-shop per fintech, banche e aziende che offrono servizi finanziari. Nel loro insieme, i nostri servizi coprono asset fiat e crypto, prestiti e pagamenti, issuing e processing di carte di pagamento in ogni area geografica dell’Area Economica Europea. Entrambe le aziende hanno come core l’innovazione tecnologica che continuerà ad essere un principio guida mentre pianifichiamo la nostra espansione al di fuori dell'Europa.”

Il CEO di Solarisbank, Dr. Roland Folz, guiderà la nuova entità combinata. L’Executive Chairman, CEO e founder di Contis, il veterano del fintech Peter Cox, ha infatti passato il testimone, rivestendo il nuovo ruolo da Senior Group Advisor e shareholder. Lee Johnstone, CFO di Contis da ormai 10 anni, guiderà l'azienda come Managing Director all'interno del gruppo che ora vanta oltre 700 dipendenti, distribuiti in 8 sedi tra Europa e India. I ricavi netti combinati ammontano a circa 100 milioni di euro, con una crescita di oltre il 90% anno su anno.

“Il 2021 è stato un anno eccezionale per Solarisbank e Contis. Abbiamo registrato una crescita rapida in tutte le aree e siamo orgogliosi di essere diventati la più grande piattaforma BaaS in Europa, gestendo oltre 5 milioni di conti degli end user. Con filiali locali in tutti i principali mercati europei, offriamo una copertura di mercato senza pari e un'offerta di prodotti unica. Ciò è particolarmente evidente nella soddisfazione dei clienti finali con i nostri partner, con punteggi molto alti sulle varie piattaforme di rating. Al fine di sostenere questa elevata qualità mentre cresciamo ad un ritmo sostenuto, continueremo ad investire in modo significativo nella nostra infrastruttura”. afferma Thom Rasser, CFO di Solarisbank AG.

Solarisbank e Contis mirano a raggiungere una crescita sostenibile di entrate tra il 40 e il 60%. Inoltre, Solarisbank si sta preparando all'IPO per il terzo trimestre del 2022, intraprendendo azioni chiave come l'aggiornamento della struttura organizzativa e gestionale, il passaggio ai principi contabili IFRS, l'implementazione di nuovi standard ESG e soprattutto, l'ottimizzazione dei processi e gli investimenti in materia di compliance e regolamentazione.

“Il nostro obiettivo dichiarato è di diventare la principale banca d'Europa e la spina dorsale dell'ecosistema finanziario. La sfida principale è raggiungere l'eccellenza operativa a tutti i livelli. Per un'azienda giovane come la nostra, questo significa monitorare e ottimizzare costantemente i nostri processi e le nostre strutture. Proteggere i nostri clienti e la sicurezza dei loro depositi è la nostra massima priorità. È per questo che lavoriamo anche a stretto contatto con i regolatori e le autorità preposte. Non vediamo l'ora di entrare nella prossima fase della nostra entusiasmante storia di crescita e siamo grati per la fiducia riposta in noi dai nostri clienti, partner, dipendenti e azionisti.” dichiara Roland Folz, CEO di Solarisbank.