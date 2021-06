Sorbolo Mezzani, Inaugurazione percorso ciclo-turistico Food Valley. Bellanova: Itinerario lento tra sapori e saperi agroalimentari

“E’ la ragione per cui, in Europa”, ha proseguito Bellanova, “da Ministra dell’agricoltura mi sono battuta per difendere le eccellenze della nostra filiera agroalimentare, le nostre unicità e identità territoriali contro le imitazioni di bassa qualità che producono concorrenza sleale e danneggiano gravemente le filiere virtuose. E contro i sistemi di etichettatura fronte-pacco penalizzanti e fuorvianti. Per questo ho detto con chiarezza: no alle etichette a semaforo, no a sistemi che disinformano i consumatori e danno informazioni scorrette su molti prodotti di questa terra straordinaria a giusta ragione apprezzati in tutto il mondo”.

