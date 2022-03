SOS latte, stalle a rischio chiusura. L’allarme di Brugnera presidente di Latteria Soligo (TV)

"Quando vediamo i conti ci domandiamo: fino a quando potremo produrre? L'energia elettrica fino a poco tempo fa era a 1,7 centesimi per litro di latte oggi è arrivata a 4,7 centesimi. In teoria sono 3 centesimi per litro di latte in più, che portano a 9,25 centesimi di costi alla stalla. Significa che un litro di latte prima portava ai contadini 39 centesimi circa, oggi tra i 30 ai 31 centesimi. Qualcuno mi spieghi come un'azienda agricola può andare avanti. Vuol dire che tra poco tempo non avremo più latte perché dovremo chiudere. Inoltre la carta per le confezioni è aumentata tra il 20 al 70%: siamo in difficoltà enorme e chiediamo allo Stato che, se vuole tenere il carrello della spesa calmierato, servirà un aiuto agli allevatori nelle stalle per l'energia e nelle aziende di trasformazione per la lavorazione dei prodotti". Così Lorenzo Brugnera, presidente di Latteria Soligo, ai microfoni di GR Confcooperative.