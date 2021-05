Sostegni bis, Agostinelli, M5S: incentiviamo giovani, donne e sosteniamo gli operai agricoli

“Con il Decreto Sostegni Bis destiniamo 2 miliardi di euro per il settore agricolo ed emaniamo provvedimenti volti a migliorare e incentivare l’occupazione di donne e giovani. Cancelliamo inoltre quella che è stata un’evidente disparità delle misure precedenti con l'introduzione di un'indennità anche per gli operai agricoli”. Lo dichiara in una nota la Senatrice del Movimento 5 Stelle Donatella Agostinelli.

“Le principali misure - continua Agostinelli - riguardano risorse per indennizzi a fondo perduto destinati alle imprese del settore agroalimentare, 448 milioni di euro per l’indennità una tantum agli operai agricoli, 80 milioni di euro per Ismea con lo scopo di rafforzare lo strumento delle garanzie a favore degli imprenditori agricoli e della pesca, 105 milioni di euro per l’incremento del Fondo di solidarietà nazionale per ristorare i danni a produzioni, strutture e impianti produttivi delle aziende colpite dalle gelate e brinate dell’aprile 2021.

E ancora, 72,5 milioni di euro per l’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e lavoratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, 25 milioni di euro per l’istituzione di un Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, 4 milioni di euro circa per l'indennità una tantum di 950 euro a favore dei pescatori autonomi e i soci di cooperative.

“Sono state inoltre studiate misure per estendere alle donne, indipendentemente dall’età, le misure agevolative già previste per l’avviamento di nuove imprese agricole per i giovani under 40, per ampliare l’accesso al credito per investimenti immobiliari in favore delle imprese agricole, della pesca e silvicoltura mediante la cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia con altre garanzie e per la semplificazione in materia di accesso all’ anticipazione PAC fino al 70% e permettendo di compensare i relativi interessi con una sovvenzione diretta concessa ai sensi del 'Temporary framework'”

“Un pacchetto di norme - conclude Agostinelli - che l'intero comparto agricolo e le filiere attendevano da tanto e che, finalmente, sono arrivate grazie all’ impegno del Ministro Patuanelli. Misure che puntano sempre di più su semplificazione e innovazione del nostro sistema produttivo, con un occhio alle nuove generazioni, il futuro di questo Paese”