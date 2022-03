Sostegni Ter, Bergesio (Lega): Dal Decreto Sostegni Ter 1,6 miliardi per aiutare il nostro Paese a superare la crisi economica e nuove risorse per sostenere l’agricoltura italiana

Dal Decreto Sostegni Ter 1,6 miliardi per aiutare il nostro Paese a superare la crisi economica e nuove risorse per sostenere l’agricoltura italiana”. Lo dichiara il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, dopo l’approvazione, oggi del provvedimento nell’aula del Senato.

Numerose le misure previste dal provvedimento in riferimento al settore agricolo.

Tra queste anche modifiche alla normativa in materia di perizia tecnica (il rilascio della perizia tecnica potrà avvenire anche da parte di un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario), e misure a favore degli impianti ippici, con un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura.

“Atteso e da tempo richiesto dalla Lega, anche l’Articolo 26 (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo), che destina al settore fondi per 50 milioni di euro – commenta Bergesio -. Prevede l'istituzione da parte del MIPAAF di un Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali di biosicurezza, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, e di un Fondo di parte corrente per il sostegno alla filiera suinicola, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022”.

L’articolo 26 introduce un'altra misura richiesta dalla Lega, al fine di prevedere per i vini a IGT che l'assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento), sia effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare delia specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare.

L’Articolo 26-bis (Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio) attribuisce invece alle Regioni la possibilità di promuovere apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.

Bergesio ricorda: “E’ stato recepito anche l’emendamento proposto dalla Lega che stabilisce che le operazioni di congelamento delle carni fresche siano effettuate senza indebiti ritardi, ossia entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario, sull'igiene dei prodotti alimentari, e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”.

Il Senatore prosegue: “E’ sempre a firma della Lega l’emendamento che include misure a favore della filiera avicola incrementando di 10 milioni di euro per il 2022 la quota a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in tutto 40 milioni da destinare prioritariamente ad interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022. Con la legge di bilancio 2022 il Fondo è stato rifinanziato con 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con questa norma la metà delle risorse stanziate per il 2022 verranno indirizzate alla filiera avicola”.

“Bene il Decreto Sostegni Ter, che mette sul campo 1,6 miliardi per il Paese, con risorse trovate all’interno di un bilancio dello Stato già provato da troppe nuove emergenze, che si sono aggiunte alla pandemia che ha bloccato il Paese per oltre un anno”, conclude il Senatore Bergesio.