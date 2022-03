Sostegni-Ter, Gagnarli (M5S): ecco le novità per il comparto agricolo

“Con l’approvazione definitiva del decreto Sostegni-ter a Montecitorio, divengono norma gli aiuti previsti per il comparto primario. Innanzitutto, per fronteggiare l’emergenza della peste suina africana (PSA) e indennizzare gli operatori della filiera suinicola danneggiati del blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati vengono stanziati 35 milioni di euro a cui si aggiungono 15 milioni per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza”. Lo dichiara la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo M5S in commissione Agricoltura.

“Con le modifiche inserite al Senato - aggiunge -, interveniamo sulla salvaguardia della produzione di vini IGP, diamo avvio al turismo lattiero-caseario con la possibilità per le regioni di promuovere le vie del formaggio così come già fatto su olioturismo e enoturismo. Viene incrementato di 10 milioni di euro, poi, lo stanziamento per la filiera avicola per fronteggiare i danni causati dall’influenza aviaria, si modifica la normativa sul congelamento delle carni fresche per evitare lo spreco alimentare, si interviene sulle tempistiche delle misure previste per le azioni inserite nell’ultima Legge di Bilancio per il contrasto al Coraebus undatus, parassita del sughero”.

“Ulteriori interventi riguardano l’acquacoltura, con l’istituzione della categoria dei sommozzatori per la gestione professionale degli impianti - prosegue Gagnarli - e l’ippica, con la creazione di una Direzione Generale al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”.

“Infine, si conferma la possibilità per i dottori agronomi e forestali, gli agrotecnici e i periti agrari laureati di redigere perizie tecniche per le misure dell’Agricoltura 4.0” conclude.