Sostegni ter: Taricco (Pd), urgente decreto per impatto guerra su comparto agricolo

"Il decreto Sostegni ter che il Senato si appresta ad approvare è stato concepito in un momento in cui si pensava che l'emergenza fossero appunto i sostegni alle imprese e alle famiglie per il rilancio dopo la pandemia Covid. Da quel momento la guerra in Ucraina sta avendo conseguenze pesantissime per tutti i settori già colpiti e fa quindi le risorse stanziate con questo provvedimento, se pure importanti, ora assolutamente insufficienti, soprattutto a causa dell'aumento del costo dell'energia". Lo ha detto in Aula il senatore Mino Taricco, capogruppo del Pd nella Commissione Agricoltura.

"Questo decreto - ha proseguito Taricco - contiene una serie di misure, dal risarcimento alle famiglie degli operatori sanitari vittime del Covid, ai sostegni al turismo, agli enti territoriali. Per quanto riguarda il comparto agricolo, dispone un intervento per il settore suinicolo, ma si rende ora prioritario un decreto specifico, con l'esplosione del costo dei fertilizzanti e dell'energia. Accanto al decreto che il governo sta studiando sui costi dell'energia, si sta in questi giorni delineando una strategia complessiva per affrontare l'emergenza della guerra".