Sostenibilità agroalimentare, la ricerca del CREA base dell’evoluzione agricola italiana. L’intervista a Francesco Battistoni

l CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo

prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni. Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L'ultimo numero di CREAFuturo è dedicato alla sostenibilità, nella sua triplice dimensione ambientale, economica e sociale. La sfida è ambiziosa: provare ad andare oltre la percezione comune, talvolta superficiale e stereotipata, per comprenderne la complessità e vederla “messa a terra” da ricercatori, agricoltori e società civile in specifiche situazioni.

Nel secondo appuntamento del percorso editoriale, CREAFuturo ha incontrato il sottosegretario al Ministero delle politiche agricole Francesco Battistoni, che ha parlato di sostenibilità, biologico e soprattutto del valore aggiunto della ricerca tramite il CREA e le sue postazioni regionali:

"La sostenibilità significa conciliare le nostre produzioni con l'attenzione all'ambiente, cosa che i nostri produttori, all'avanguarda in ambito europeo, stanno facendo da lungo tempo. Abbiamo queste indicazioni da parte dell'Europa, anche negli obiettivi della Pac e gli agricoltori italiani, consapevolmente, li stanno portando avanti.

Il biologico può dare un contributo forte. Finalmente da aprile, dopo 13 anni, questo settore ha una legge e attuandola con il piano d'azione del biologico, il nuovo marchio del biologico e la promozione dei distretti biologici daremo una grossa mano ancora di più alla sostenibilità della nostra agricoltura. Questa con la ricerca va di pari passo ed i recenti eventi hanno dimostrato che non possiamo essere dipendenti dal punto di vista alimentare. La ricerca, tramite il Crea e le sue postazioni regionali, può dare il giusto termometro della situazione agricola a livello nazionale. Credo che possiamo dare ancora di più un contributo forte per una sana e maggiore produzione".

Qui per vedere il video integrale dell'intervista: https://creafuturo.crea.gov.it/6201/