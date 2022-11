Sostenibilità, Gardini: presenteremo a Governo richieste sul fronte energia. Serve snellimento burocrazia. VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo voluto raccontare cosa sta facendo la Cooperazione verso il cammino della sostenibilità e della transizione. Presenteremo al Governo delle richieste sul fronte delle energie, in particolare un sostegno per le bollette di questi mesi, ma soprattutto uno snellimento della burocrazia che ancora oggi frena la realizzazione di impianti. Le nostre opzioni sono le energie rinnovabili, ma dobbiamo renderle fruibili con tempi più previ per concessioni e allacciamenti".

Così ad AGRICOLAE Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, in occasione del focus Censis "Sostenibilità, investire oggi per crescere domani", organizzato a Roma nel Palazzo delle Cooperative.

"Vogliamo portare il nostro contributo, fatto di tante imprese che vivono i territori, perché qui affondano le radici e qui stanno i nostri soci, e attraverso i progetti che abbiamo messi in atto, dalle cooperative di comunità, alle comunità energetiche, a tutti i progetti per la filiera agroalimentare, per il lavoro e per il welfare, la cooperazione chiede di essere messa alla prova e si mette a disposizione per il bene del paese", conclude Gardini.